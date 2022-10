O Brasil, mais uma vez, falhou no combate ao uso de mentira como arma eleitoral, diz Mônica Bergamo

Apoie o 247

247 - Em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (10), a jornalista Mônica Bergamo fez uma crítica à falta de punição para quem dissemina fake news.

“A chuva de vídeos falsos que começa a cair mostra que o Brasil, mais uma vez, falhou em combater o uso da mentira deslavada como arma eleitoral”, escreveu.

No domingo (9), o bolsonarista e pastor André Valadão foi pego nas redes sociais mentindo descaradamente ao tentar criminalizar a esquerda e pedir votos para Jair Bolsonaro.

>>> André Valadão é descascado pelos internautas após forjar esquerda colombiana com pedofilia: "pastor nada, é o diabo"

Ao destacar uma decisão jurídica da possibilidade de casamentos com menores entre 14 e 18 anos na Colômbia, o empresário evangélico atribui tal decisão ao governo da esquerda. No entanto, a decisão ocorreu em 2021, quando o presidente era o direitista Ivan Duque.

A campanha do ex-presidente Lula (PT) entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Nikolas Ferreira (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP) pela veiculação de desinformação em seus perfis no Instagram, Twitter e Facebook.

>>> Campanha de Lula pede ao TSE remoção de vídeo de bolsonaristas com série de fake news

O conjunto de desinformações se inicia com um vídeo gravado pelo vereador Nikolas Ferreira - eleito deputado federal no primeiro turno da eleição. O vídeo diz, de forma mentirosa e difamatória, que Lula incentivaria o uso de drogas por crianças e adolescentes.

