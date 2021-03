“O eleitor agora acredita que Lula, o campeão, voltou”, diz Renato Rovai, editor da Fórum

Responsável pela pesquisa Fórum, que aponta o ex-presidente Lula eleito se as eleições fossem hoje, o jornalista Renato Rovai diz que o eleitor voltou a acreditar na vitória de Lula, após seu discurso histórico em São Bernardo do Campo edit

247 - “O campeão voltou”. Este é o sentimento dos eleitores, que estão aderindo em massa à candidatura Lula, segundo aponta a nova pesquisa Fórum , divulgada nesta segunda-feira, que mostra o ex-presidente à frente de Jair Bolsonaro tanto no primeiro como no segundo turno. De acordo com os dados, Lula tem 38% contra 33% de Bolsonaro no segundo turno. “O eleitor agora percebe que é possível derrotar o bolsonarismo”, disse Rovai, em participação no Bom Dia 247, desta quarta-feira.

Rovai disse ainda que a pesquisa aponta para um claro cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, reduzindo o espaço para eventuais candidaturas de “centro” ou “centro-direita”. Inscreva-se na TV 247 e confira a fala de Rovai no Bom Dia (por volta de 1:20:00):

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.