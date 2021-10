O Facebook planeja mudar a marca da empresa com um novo nome

Apoie o 247

247 - O Facebook pretende mudar o nome de sua empresa na próxima semana para refletir seu foco na construção do metaverso, um mundo virtual que replica a realidade. A informação sobre a mudança de nome foi concedida por uma fonte com conhecimento direto do assunto. As informações foram publicadas pelo site The Verge.

O novo nome estaria ligado à Horizon, um novo produto apresentado em agosto que consiste em um mundo virtual, acessado pela plataforma Oculus. O Facebook deve apostar em tecnologias de realidade aumentada e virtual.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou o projeto do metaverso em julho deste ano. "Faremos uma transição para as pessoas que nos veem como uma empresa de rede social passarem a nos verem como uma empresa de metaverso", disse ao The Verge.

