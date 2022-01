O fracasso da 3ª via, que nunca existiu de fato, segundo Luiz Carlos Azedo

Jornalista afasta a possibilidade de chegada da terceira via ao segundo turno em razão do alto número de candidatos que tentam ocupar este espaço edit

247 - Em artigo publicado no Correio Braziliense nesta quinta-feira (13), o jornalista Luiz Carlos Azedo, também colunista do Estado de Minas, afirma que a chamada "terceira via" é "um fracasso anunciado" em razão da quantidade de nomes que tentam ocupar este espaço.

Azedo aponta a dificuldade dos candidatos em se unirem em torno de um só nome e diz: "isoladamente, não estão sendo capazes de romper a polarização existente entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é franco favorito, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), até agora com lugar cativo no segundo turno".

Segundo pesquisa da Quaest e patrocinada pela Genial Investimentos, o candidato supostamente da "terceira via" com mais chances é o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo assim, ele tem apenas 9% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro e 45% de Lula.

O levantamento foi realizado entre 6 e 9 de janeiro e ouviu 2.000 pessoas presencialmente. A pesquisa foi registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrada pelo número de identificação: BR-00075/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

