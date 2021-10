O Globo defende legalização dos cassinos no Brasil

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em editorial publicado nesta segunda-feira (18), o jornal O Globo defende a legalização dos cassinos no país. "O mais certo é regular o setor, para que haja controle rigoroso", afirma o texto sobre a medida, que estaria tendo apoio de Jair Bolsonaro para ampliar a sua base eleitoral, conforme destacou o jornalista Florestan Fernandes Júnior na TV 247.

Segundo o jornal da família Marinho, "existem modelos bem-sucedidos, como cassinos localizados em locais selecionados, acoplados a resorts, para incentivar o turismo, como em Cingapura".

"Parte dos impostos arrecadados com a atividade poderia ser destinada ao combate ao vício e ao jogo ilegal — hoje não falta tecnologia para supervisioná-lo — e a campanhas de conscientização. Seria mais sensato legalizar o jogo eletrônico e projetos de cunho turístico do que continuar apostando na hipocrisia, fingindo que a jogatina não existe", diz.

PUBLICIDADE

"De acordo com dados apresentados nas audiências na Câmara, a legalização dos jogos poderia gerar cerca de 200 mil novos empregos e formalizar outros 450 mil, números nada desprezíveis numa economia fragilizada". "Estima-se que seriam arrecadados cerca de R$ 22 bilhões por ano em tributos e R$ 7 bilhões com outorgas de cassinos. Sem falar que a regulamentação teria grande impacto no turismo, setor no mundo inteiro devastado pela pandemia".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE