O Globo, em editorial: intenções de Bolsonaro com o Auxílio Brasil "são apenas de fachada"

247 - Em editorial, o jornal O Globo afirma que "o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, é mais um daqueles casos em que o governo Jair Bolsonaro erra até quando parece acertar". "À primeira vista, o programa dá a impressão de ser um avanço. Uma análise atenta, porém, comprova que suas boas intenções são apenas de fachada. O único objetivo é ser um 'Auxílio Eleição'", diz.

O jornal destaca que, "em sua pouco iluminada carreira na Câmara, Bolsonaro citou o Bolsa Família dezenas de vezes, sempre de forma crítica".

De acordo com O Globo, "os pontos positivos do Auxílio Brasil são quase todos difíceis de pôr em prática. Perto do fim do mandato, o programa tem cara de carta de intenções mal-ajambrada".

"Faltam critérios de acompanhamento, estudos para avaliar se o foco adotado surte resultado e uma estratégia de longo prazo para eliminar a miséria. Para não falar na dificuldade de gerar o espaço fiscal necessário a arcar com um benefício cujo valor mínimo foi estipulado não por uma análise técnica, mas pela intuição eleitoral do presidente", continua.

A publicação diz que Bolsonaro faz "uma gambiarra recheada de oportunismo eleitoral". "Erradicar a miséria no Brasil exige muito mais".

