“O Huck não vai ser candidato a presidente porra nenhuma. O negócio dele é grana”, diz Zé de Abreu

247 - O ator José de Abreu, em entrevista à TV 247 neste domingo (4), afirmou que o apresentador da TV Globo Luciano Huck não deve, provavelmente, se candidatar à presidência da República em 2022.

Huck é apontado como um dos presidenciáveis e, inclusive, assinou um manifesto ao lado dos governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), dos ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Luiz Henrique Mandetta (DEM) e do ex-presidenciável João Amoedo (Novo) em defesa da democracia na última semana.

Segundo Zé de Abreu, "o negócio do Huck é grana", e o apresentador só vai se candidatar se achar que o Palácio do Planalto pode render bons frutos financeiros a ele.

Para o ator, o foco do apresentador atualmente é substituir o apresentador Fausto Silva, o Faustão, nos domingos da TV Globo. "O Huck não vai ser candidato a presidente porra nenhuma. O Huck vai ser candidato ao programa do Faustão. O negócio do Huck é merchandising, o negócio dele é grana, grana, grana, grana, money, money, money, money. Se ele achar que a presidência pode dar money, mais do que o programa do Faustão, ele vai para a presidência, vai tentar, mas ele pode se queimar, se queimar e acabar com a carreira dele na Globo".

