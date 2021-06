“O jornalismo não é um crime”, diz Biden, sobre jornal fechado em Hong Kong

247 - Em sua coluna publicada neste sábado (26) na Folha de S.Paulo, o jornalista Nelson de Sá rememora as reportagens do tabloide de Hong Kong Apple Daily sobre investigações acerca das atividades de Hunter Biden, filho do hoje chefe da Casa Branca.

O resultado dessa investigação foi um dossiê de 64 páginas, utilizado contra o então candidato Joe Biden durante a campanha eleitoral nos EUA, e duas reportagens no Apple Daily, escreve o colunista da Folha

Diante do fechamento do tabloide nesta semana, o agora presidente Joe Biden declarou que o Apple Daily é "um bastião necessário do jornalismo independente em Hong Kong" (...). O ato de jornalismo não é um crime.”

Políticos no Ocidente afirmam que a causa do fechamento do jornal foram "pressões do governo chinês", que rechaça as acusações. "O fim da operação do jornal Apple Daily e seu site foi uma decisão autônoma tomada pela direção da empresa, sem relação com o alegado 'fechamento forçado' ”, escreve o site em português da Rádio Internacional da China.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.