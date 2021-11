PDT deu uma rasteira em Ciro e sua candidatura começa a fazer água, analisa o jornalista Eumano Silva

Apoie o 247

247 - O jornalista Eumano Silva afirmou que o PDT traiu o ex-ministro Ciro Gomes ao votar pela aprovação da PEC dos Precatórios, aprovada nesta quinta-feira (4) em primeiro turno na Câmara dos Deputados.

"O PDT deu uma rasteira em Ciro ao votar majoritariamente a favor da PEC dos Precatórios. Sem decolar nas pesquisas - e sem o apoio do partido -, a candidatura ao Planalto começa a fazer água. Meio sem chão, o próprio pedetista suspendeu a campanha para tentar reverter o estrago", escreveu o jornalista no Twitter.

A proposta precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara, para depois ir ao Senado, onde também necessitará de aprovação em dois turnos.

De acordo com as regras atuais, números do governo indicaram um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022 - foram R$ 54,7 bilhões em 2021. Os quase R$ 90 bilhões são o valor que Jair Bolsonaro terá para gastar em ano eleitoral.

Após o PDT votar pela aprovação da PEC, o músico Tico Santa Cruz, por exemplo, um dos principais apoiadores de Ciro nas redes sociais, cobrou uma posição do ex-ministro, que anunciou a suspensão de sua candidatura presidencial até a legenda pedetista rever a sua posição.

