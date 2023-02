'O poço não tem fundo'. Usuários da internet repercutem operação do Ibama contra Anderson Torres

Apoie o 247

247 - Perfis no Twitter criticaram o ex-ministro da Justiça Anderson Torres depois que agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) fizeram uma operação na casa dele, em Brasília (DF), na última sexta-feira (24).

Foram encontrados pelo menos 60 pássaros silvestres na residência de Torres, que também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

O ex-ministro está detido atualmente no contexto da investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Partes das estruturas das três instituições foram quebradas. Torres era secretário de Segurança no DF e está sendo investigado por suposta falta de iniciativa para evitar os protestos.

Em 12 de janeiro, policiais federais encontraram na casa do ex-ministro um documento com estratégias para integrantes do governo Bolsonaro questionarem o resultado das eleições.

Ibama encontra 60 pássaros silvestres na casa do ex-ministro Torres no DF https://t.co/wx7wmWxzwU via @UOLNoticias @UOL — xico sá (@xicosa) February 25, 2023

O POÇO NÃO TEM FUNDO! Anderson Torres agora está sendo investigado por comércio ilegal de aves silvestres. O IBAMA encontrou 60 pássaros mantidos na casa do ex-ministro da JUSTIÇA. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 26, 2023

Anderson Torres, braço direito de Bolsonaro, ex-ministro da justiça e policial federal e preso, criava em sua casa 60 aves silvestres, é mais um que terá que responder. Estes “tipos” se apresentam como “pai de família, cristão, honesto, trabalhador e boa gente” KKK, ÇEY!!!! pic.twitter.com/jqdd501dnd — Prof.Cires Canisio (@CiresCanisio) February 25, 2023

Além de minuta de golpe, Anderson Torres escondia 60 pássaros silvestres em casa! A criação, claro, era irregular. O ex-ministro de Bolsonaro, que está preso, já tinha muito o que explicar para a Justiça; agora deve explicações também ao Ibama.https://t.co/eqzFCGaPQD — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) February 25, 2023

Sem respeito nenhum pela democracia e nem pela natureza. Na casa de Anderson Torres se encontra de minuta de golpe até criação ilegal de aves silvestres. 60 animais foram encontrados, um deles com a pata mutilada. E pensar que essa pessoa foi ministro da JUSTIÇA de Bolsonaro.. — Erika Kokay (@erikakokay) February 25, 2023

