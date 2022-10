"O que a PRF fez tem nome: é banditismo", diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Rodrigo Vianna classificou neste domingo (30) como "banditismo institucional" as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de bloquear estradas brasileiras com o argumento de que há transporte irregular e, como consequência, atrasar a votação de uma parte dos eleitores principalmente na Região Nordeste, onde o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior percentual de votos.

"Operações ilegais, banditismo institucional. Esse diretor da PRF é um bandido", disse o colunista em referência ao bolsonarista Silvinei Vasques.

De acordo com o jornalista, "não dá" para Jair Bolsonaro "tirar a diferença" de votos com as ações da PRF. "Bolsonaro é um chefe de bandidos", acrescentou.

Também na TV 247, a jornalista Denise Assis disse que as operações do governo Bolsonaro, por meio da PRF, acontecem em ditaduras.

