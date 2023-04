O que está acontecendo no Peru é um golpe de longo prazo orquestrado por Washington

Apoie o 247

Por Katu Arkonada, em Resumen Latinoamericano - A fase de preparação do golpe no Peru durou quase um ano e meio, desde a posse de Pedro Castillo depois de vencer uma eleição com votação recorde para um candidato popular no país andino, até 7 de dezembro passado, quando um congresso dominado por ferrenhos opositores o declarou "moralmente incapacitado" acusando-o de conspiração e rebelião, e condenando-o, primeiro a 18 meses de prisão "preventiva" e depois a 36.

Em dezembro do ano passado, o presidente Pedro Castillo foi vítima de uma conspiração para fornecer-lhe falsas informações a fim de promover sua destituição e posterior processo, enquanto esperava que o movimento popular que o apoia nas ruas se desmobilizasse e renunciasse à libertação daquele país estratégico para os Estados Unidos. Essa foi a fase de execução do golpe.

A fase atual é a da normalização. O povo nas ruas não para de protestar, exigindo a volta de Castillo e uma assembleia constituinte. Por outro lado, a classe política do modelo neoliberal fujimorista, apoiado pelos Estados Unidos, espera que a repressão e o cansaço surtam efeito. De acordo com várias estimativas, neste momento existem cerca de 60 ou 70 mortos.

Uma observação: enquanto o Comando Sul assegura que uma de suas prioridades na região é o combate ao crime organizado, o histórico de operadores políticos a seu serviço no Peru mostra exatamente o contrário.

Leia o dossiê sobre a preparação do golpe no Peru em Resumen Latino-Americano.

