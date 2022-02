O que o presidente do Comitê Olímpico Internacional falou com o presidente do Centro de Mídia da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, concedeu o Prêmio do Presidente do COI a Shen Haixiong, presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), pela contribuição notável dele e do CMG para a transmissão dos esportes olímpicos.

Bach enalteceu fortemente o CMG e Shen Haixiong pelo desempenho ativo das responsabilidades, inovações e contribuições excelentes na promoção da causa internacional olímpica. Além disso, ele elogiou e parabenizou os méritos do CMG na transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing.

Shen Haixiong agradeceu ao COI e a Bach pelos elogios. Ele disse que a honra pertence à coletividade e que esse prêmio marca uma plena afirmação do COI para o CMG e as pessoas que trabalham na área de mídia para promover a transmissão dos Jogos Olímpicos.

Como a emissora detentora dos direitos dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, o CMG bateu recordes na cobertura de transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno. Até 14 de fevereiro, o número total de reportagens cross-media sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno atingiu 7,366 bilhões, e o número total de reportagens cross-media nas plataformas do CMG sobre os Jogos Olímpicos de Inverno atingiu 40,322 bilhões.

