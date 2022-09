O que os políticos europeus devem refletir sobre a crise de energia?

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - “No início de 2022, o gás natural representou 25% da energia consumida pela UE, e metade dele vem da Rússia. Hoje, a importação do produto russo foi reduzida para 9% do total.” No dia 5, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu aos franceses para poupar energia.

Enquanto os países europeus estão preocupados com a escassez de gás natural, um problema ainda maior está à sua espera. A Rússia alegou dias atrás que, devido a várias falhas de equipamentos, o gasoduto Nord Stream 1 interromperá completamente o transporte de gás até que a falha seja corrigida. O gasoduto foi responsável por 40% do transporte do gás natural da Rússia para a Europa no ano passado.

A falta do recurso causou a alta do preço energético. Em agosto, o preço da energia da zona do euro aumentou em 38,3%, sendo o principal fator do aumento da inflação, a qual chegou ao recorde de 9,1% desde a criação do euro.

Um artigo publicado no The Economist aponta que a alta do preço de energia e eletricidade agravará a recessão da economia europeia. Analistas acham que a Europa precisará de muito tempo e um grande custo para investir na estrutura energética, e uma agitação social pode acontecer.

No entanto, os europeus em dificuldades descobriram que seu aliado do outro lado do Atlântico está de braços cruzados. A ministra da Energia estadunidense, Jennifer Mulhern Granholm, enviou cartas às principais refinarias de petróleo do país, exigindo que não ampliem a exportação de combustível e aumentem o estoque nos EUA a curto prazo.

Todos sabem que esta crise de energia que varre a Europa é em grande parte o resultado de várias rodadas de sanções que a Europa seguiu dos Estados Unidos contra a Rússia. Só hoje os europeus perceberam que são vítimas, e que os EUA sempre tiveram várias faces.

Alguns veículos de imprensa informaram que desde a eclosão Ucrânia-Rússia, os EUA não pararam com a importação de produtos energéticos da Rússia. Para apaziguar seus aliados europeus, os EUA prometeram preencher a lacuna de suprimento de energia da Europa, mas apenas para fins de negócios, não de caridade. Um site comercial dos EUA revelou que cada navio que transporta gás natural liquefeito dos EUA para a Europa pode obter um lucro médio de mais de US$ 100 milhões.

Os europeus devem refletir sobre muitas coisas nesta crise energética, e uma delas é não seguir os EUA para não ser enganados por eles repetidamente. Os políticos europeus devem pensar seriamente em qual caminho seguir no futuro e qual corresponde mais ao seu próprio interesse.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.