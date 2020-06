Haroldo Lima diz que no governo Bolsonaro militares permitem declínio do país (VÍDEO)

As Forças Armadas brasileiras, desde o fim da ditadura, vinham se mantendo fora da política, articulando defesa com desenvolvimento. Mas agora permitem que o Brasil seja transformado em um sabujo dos Estados Unidos e ameaçam a democracia do país edit

247 - O ex-deputado federal Haroldo Lima (PCdoB-BA) e ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo no Governo Lula, explica em vídeo o papel dos militares no Governo Bolsonaro.

Haroldo argumenta que antes os militares investiam na produção de submarinos de propulsão nuclear, mísseis guiados, caças.

"Com Bolsonaro no governo tudo isso mudou. Os militares agora aceitam ter seu plano de desenvolvimento ridicularizado em reunião ministerial", afirma, em vídeo do Nocaute.

