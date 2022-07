'O tumor Bolsonaro está prestes a explodir', diz Cristina Serra

"A morte a tiros do guarda municipal Marcelo de Arruda evidencia o quanto a violência associada à campanha eleitoral já está disseminada e tende a piorar", diz a jornalista edit

247 - “A morte a tiros do guarda municipal Marcelo de Arruda, em Foz do Iguaçu, evidencia o quanto a violência associada à campanha eleitoral já está disseminada e tende a piorar. Mas o assassinato do militante petista pelo bolsonarista Jorge José Guaranho não é o primeiro ato de violência política neste Brasil inoculado pelo vírus da brutalidade”, afirma a jornalista Cristina Serra em sua coluna na Folha de S. Paulo.

Segundo ela, “o marco zero do ciclo de barbárie é 14 de março de 2018, com o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, quando o Rio de Janeiro estava, havia um mês, submetido à intervenção federal na segurança pública, algo inédito desde a Constituição de 1988”.

“A inundação de armas na sociedade, a multiplicação dos clubes de tiro, o salvo-conduto para milícias e as operações policiais que afrontam o STF e promovem banhos de sangue em bairros pobres incorporam a selvageria no cotidiano e nos trazem até aqui”, avalia.

“Em agosto de 2020, escrevi neste espaço que Bolsonaro foi assimilado pelas instituições e pela imprensa como ator político natural da democracia assim como um corpo doente se acostuma a hospedar um tumor. Eis aonde chegamos. Agora, o tumor está perto, muito perto, de explodir”, finaliza a jornalista.

