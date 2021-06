'Objetivo de Bolsonaro é minar a confiança nas práticas de proteção contra a Covid', diz Globo em editorial

Em editorial neste sábado, o jornal O Globo pede que os brasileiros continuem utilizando máscaras apesar de uma eventual decisão do Ministério da Saúde no sentido contrário edit

247 - O jornal O Globo, em editorial publicado neste sábado (12), criticou o anúncio feito por Jair Bolsonaro na quinta-feira (10) de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estaria “ultimando um parecer” para desobrigar o uso de máscaras por vacinados e por aqueles que já tenham tido Covid-19.

"No atual cenário, dispensar o uso de máscaras, mesmo para vacinados, seria pura insanidade", diz o texto.

O jornal lista uma série de motivos pelos quais as máscaras ainda são essenciais no controle da pandemia no Brasil e pede que os brasileiros continuem utilizando o equipamento de proteção.

O periódico ainda afirma que o objetivo de Bolsonaro é gerar desconfiança sobre as práticas de prevenção à Covid-19. "Independentemente da decisão que o Ministério da Saúde tome sobre as máscaras, o objetivo de Bolsonaro é minar a confiança numa das medidas mais eficazes para conter o vírus. Ele não pode ter êxito em mais uma de suas contribuições inestimáveis à pandemia. Mesmo vacinado, mesmo que já tenha pegado a doença, continue a usar máscara em espaços públicos".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.