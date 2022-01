Ombudsman expõe crise interna na Folha, que sofre acusação de racismo

Apoie o 247

ICL

247 – O ombudsman da Folha, José Henrique Mariante, dedicou sua coluna deste domingo às acusações de racismo que pesam contra o jornal e que foram apontadas pelos próprios jornalistas da casa. "Manifestação de jornalista contra o próprio jornal não é algo incomum na Europa e nos EUA. No Brasil, em geral, ocorre atrelada a disputas trabalhistas. É difícil, no entanto, encontrar algo parecido na história recente da Folha. Muitas disputas entre repórteres e redatores e o comando do jornal aconteceram, porém nunca de maneira tão explícita e ruidosa. O jornal adora abrigar uma polêmica, costuma-se dizer. A verdade é que ele próprio virou uma", escreve o jornalista.

"Não precisava ter sido assim, a começar pela seleção do artigo. Se o jornal acha importante discutir a questão identitária, a ponto de voltar ao assunto reiteradamente, seria saudável variar os analistas. Risério não parece ser a única voz crítica ou a mais importante. Pelo contrário, vem se notabilizando como mero polemista, não apenas na Folha, mas também em outros veículos, como o Estadão, onde igualmente obtém espaço frequente", acrescenta. "A Folha tem uns tantos para desatar. É preciso calma", finaliza.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: