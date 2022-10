Ombudsman revela revolta de leitores da Folha com proteção a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O jornalista José Henrique Mariante, ombudsman da Folha de S. Paulo, afirma que o jornal paulista “adernou feio” ao publicar um editorial, no domingo (9), atacando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa pela Presidência da República. “É óbvio que a caixa de entrada do ombudsman entupiu”, diz ele no texto.

“O problema de verdade está em emparedar Lula, com grande visibilidade, e fingir que o céu está azul, que o país vive a festa da democracia. Imaginar que as reiteradas demonstrações de incivilidade e autoritarismo de Jair Bolsonaro são rompantes impensados; que o difícil, como disse a mulher "ajudadora", é ele falar palavrão. Considerar que propor e chantagear o STF com a venezuelização do tribunal é discussão legítima entre Poderes. Esperar que a ofensiva contra as pesquisas eleitorais voltará candidamente aos escaninhos do Congresso em caso de derrota do incumbente”, destaca o jornalista.

Ainda segundo ele, “Lula pode e deve ser cobrado, por óbvio, mas nunca menos do que Bolsonaro. É o presidente que está em débito com a democracia e promete aumentar o rombo institucional se perder ou se ganhar nas urnas no segundo turno. Normalizar o naufrágio não é opção”.

