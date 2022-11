ONU pede que Musk proteja direitos humanos no Twitter

Publicações de funcionários do Twitter afirmam que equipe responsável pelos direitos humanos na empresa estava entre as mais afetadas por demissões realizadas por Musk edit

Reuters - O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, emitiu neste sábado (5) uma carta aberta ao empresário Elon Musk pedindo para que o bilionário garanta que ”os direitos humanos sejam fundamentais para a gestão do Twitter“.

Na sexta-feira (4), o Twitter demitiu metade de sua força de trabalho. Publicações de funcionários da empresa disseram que a equipe responsável pelos direitos humanos estava entre os afetados. Para Türk, os primeiros passos da gestão de Musk frente ao Twitter não foram “um começo encorajador”.

“O Twitter faz parte de uma revolução global que transformou a forma como nos comunicamos”, disse Türk na carta. “Mas escrevo com preocupação e apreensão sobre nossa praça pública digital e o papel do Twitter nela”, continuou.

“Como todas as empresas, o Twitter precisa entender os danos associados à sua plataforma e tomar medidas para resolvê-los”, escreveu o alto comissário da ONU. “O respeito por nossos direitos humanos compartilhados deve estabelecer as barreiras para o uso e evolução da plataforma”.

“Em resumo, peço que você garanta que os direitos humanos sejam centrais para o gerenciamento do Twitter sob sua liderança”, disse.

As demissões de sexta-feira encerraram uma semana de caos e incerteza sobre o futuro do Twitter sob Musk, a pessoa mais rica do mundo, que twittou na sexta-feira que o serviço estava passando por uma “queda maciça na receita”.

