Operadoras têm 15 dias para explicar vazamento de dados de usuários

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou Claro, Oi, Tim e Vivo a prestarem informações sobre o vazamento de dados de 103 milhões de celulares

247 - Operadoras de celular foram notificadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a explicar num prazo de 15 dias o vazamento de dados de 103 milhões de aparelhos.

O objetivo é identificar quais informações foram vazadas e de que forma. Os alvos da notificação foram Claro, Oi, Tim e Vivo, de acordo com reportagem do Jornal Nacional.

No último dia 10 de fevereiro, a empresa de cibersegurança PSafe relatou o vazamento de um banco de dados com registros de 102.828.814 de contas de celular, incluindo o do presidente, Jair Bolsonaro.

