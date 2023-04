Oposição a Lula no Congresso lidera popularidade digital

Segundo pesquisa Quaest, oito dos dez deputados mais influentes são bolsonaristas. Nenhum integrante da base governista aparece entre os mais influentes do Senado edit

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3) aponta que parlamentares ligados ao bolsonarismo e que fazem oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os que exercem maior influência nas redes sociais. De acordo com o levantamento, deputados e senadores da oposição possuem maior alcance e são mais ativos na produção de conteúdo, além de registrarem mais curtidas e compartilhamentos.

Segundo a pesquisa, oito dos dez deputados mais influentes são bolsonaristas. A lista é encabeçada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Em segundo lugar aparece o influenciador evangélico Fábio Teruel (MDB-SP), identificado como independente. O terceiro lugar no ranking é ocupado pelo deputado André Janones (Avante-MG), único parlamentar da base governista a integrar a lista dos dez mais influentes.

No Senado, a lista dos dez parlamentares mais influentes nas redes sociais não conta com a presença de nenhum integrante da base do governo. Ao todo, sete são considerados “bolsonaristas raiz”.

Além de Janones, os deputados federais Guilherme Boulos (Psol-SP), Humberto Costa (PT-PE), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) são os parlamentares mais influentes da base governista nas redes sociais.

A pesquisa é feita com base no Índice de Popularidade Digital (IDP), desenvolvido pela Quaest, e leva em consideração fatores como número de seguidores, comentários e curtidas nas postagens dos parlamentares, entre outros pontos.

Confira o ranking:

Deputados

Nikolas Ferreira (PL-MG) Fábio Teruel (MDP-SP) André Janones (Avante-MG) Mauricio Marcon (Podemos-RS) Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Tiririca (PL-SP) André Fernandes (PL-CE) Bia Kicis (PL-DF) Gustavo Gayer (PL-GO) Marcel Van Hatten (NovoRS)

Senadores

Cleitinho (Republicanos-MG) Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Sergio Moro (União-PR) Romário (PL-RJ) Magno Malta (PL-ES): Damares Alves (Republicanos-DF) Marcos do Val (Podemos-ES): Hamilton Mourão (Republicanos-DF) Rogério Marinho (PL-RN): Marcos Pontes (PL-SP)

