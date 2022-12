"Orçamento secreto também tem que ir embora no caminhão de mudanças junto com Bolsonaro", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel, em participação na TV 247 neste domingo (18) criticou as modulações feitas pelo Congresso Nacional no orçamento secreto na tentativa de evitar que o Supremo Tribunal Federal (STF) acabe de vez com o mecanismo na segunda-feira (19), data em que o julgamento sobre as emendas do relator deve ser encerrado na Corte.

O Congresso Nacional aprovou na sexta-feira (16) um projeto de resolução para redistribuir os recursos das emendas de relator - base do orçamento secreto - conforme o tamanho das bancadas partidárias da Câmara e do Senado.

No Supremo, o placar é de cinco votos a favor para barrar o orçamento secreto e quatro para mantê-lo, mas fazendo alterações para aumentar a transparência e adotar critérios de distribuição. Faltam ainda os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Para Hildegard, a manutenção das emendas de relator, ainda que tenham ocorrido as mudanças, representa um "retrocesso". "A gente tem que voltar à estrutura institucional como ela foi formalizada, e não ir modificando a cada dia por conveniência de um ou de outro grupo político do Centrão. A gente tem que se livrar desse Centrão. O Brasil vai ficando pior. A gente não deve condescender com isso. Agora, na segunda-feira, ainda há possibilidade de uma canetada do Supremo. Eu espero que o Lewandowski dê seu voto contra isso, eles estão lá para isso, para proteger a nação, o país, as instituições brasileiras, a nossa soberania. Como que vem um e tira um 'naco' do poder? [Vem] o outro e tira um 'naco' do dinheiro? Não é assim não. É casa da sogra? É o Brasil, é o Brasil que tem que olhar altaneiro para o resto do mundo".

A jornalista afirmou que o orçamento secreto precisa entrar no caminhão de mudança de Jair Bolsonaro (PL). Ela ainda destacou que o povo precisa se voltar contra o orçamento secreto, já que o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisa conter seu posicionamento em relação ao tema em nome da governabilidade. "Das obras de arte do governo Bolsonaro, uma das mais horrendas é o orçamento secreto. Esse orçamento secreto tem que ir no caminhão de mudança embora do nosso país, assim como tem que ir o teto de gastos do Temer. Meu Deus! Eles deram um golpe de Estado, se aboletaram no poder, se locupletaram no poder. Nós temos que ter isso em mente o tempo todo. Eu sei que para o Lula é difícil, sei que o Lula tem que harmonizar, conversar, mas o povo pode reagir. Nós, como imprensa, podemos falar. Nós não temos que condescender. Nós temos que fortalecer, na verdade, o pensamento verdadeiro do próprio presidente Lula".

