Órgão do governo Bolsonaro alterou biografia de Vera Magalhães na Wikipédia

Revista Fórum - Uma alteração no perfil da jornalista Vera Magalhães na Wikipédia incluiu o termo “de esquerda” na biografia da comunicadora nesta segunda-feira (2). Rastreando o IP do computador que fez a alteração foi possível identificar que a mudança foi feita no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), um órgão do governo.

O perfil Brasil WikiEdits foi quem “denunciou” a alteração no início da tarde desta segunda-feira. “‘Vera Magalhães’ editada a partir da rede do Serpro”, tuitou.

A @Serpro é uma empresa federal de processamento de dados. As edições foram revertidas por não confirmação. https://t.co/zpn66wQZMx — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 2, 2020

Aqui a pessoa que editou minha página.https://t.co/CMziAyyU9d — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 2, 2020

E aqui está a alteração que havia sido feita pic.twitter.com/IrA6XXrBtI — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 2, 2020