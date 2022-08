"Os brasileiros estão órfãos neste Dia dos Pais", diz Hildegard Angel

Jornalista afirma que o povo brasileiro enxergava no presidente uma espécie de pai protetor – e que isso acabou com Bolsonaro edit

247 – A jornalista Hildegard Angel afirmou, neste Dia dos Pais, no programa Bom dia 247, que o "Brasil está sem pai nem mãe", neste momento em que está sob o comando de Jair Bolsonaro. "Este é o pai relapso, que não protege nem as nossas vidas e que não oferece carinho e atenção aos brasileiros", diz ela. "Nós somos filhos abandonados e estamos órfãos".

Isso explica, na sua visão, a expectativa em torno da volta do ex-presidente Lula. "Os brasileiros querem alguém que cuide do povo", afirma. Embora não defenda a ideia de um estado paternalista, Hildegard diz que é inaceitável a desestruturação completa do Brasil. "O Brasil tem hoje instituições que servem a Jair Bolsonaro e a seus filhos", afirma.

