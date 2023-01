"Os Etchegoyen têm um longo histórico de golpes e conspirações", lembra Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - Ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Michel Temer (MDB), o general Sérgio Etchegoyen "considera que os golpistas do 8 de Janeiro viraram vítimas de injustiça", diz Bernardo Mello Franco em artigo publicado nesta sexta-feira (20) no jornal O Globo.

Etchegoyen, que ataca o Judiciário e a imprensa e ameaça o presidente Lula (PT), adota outro tom ao falar dos terroristas bolsonaristas que provocaram o caos em Brasília por não aceitarem a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições: "é legítimo duvidar do resultado".

Mello Franco lembra que "os Etchegoyen têm um longo histórico de envolvimento em golpes e conspirações. O avô do general, que alcançou a mesma patente, tentou impedir a posse de três presidentes. Um de seus alvos foi Juscelino Kubitschek, inventor da cidade que os bolsonaristas tentaram destruir".

Sérgio Etchegoyen, em 2014, se dedicou a atacar a Comissão Nacional da Verdade, que investigou crimes da ditadura militar. Ele agia para defender seu pai e seu tio, que foram apontados como responsáveis por graves violações aos direitos humanos. Ambos foram anistiados.

Agora, Etchegoyen defende anistia para os terroristas bolsonaristas.

