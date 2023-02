Os EUA devem levantar as sanções contra a Síria diante do terremoto catastrófico, comenta mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Para o povo sírio, que enfrenta uma crise humanitária, os recentes terremotos na Turquia pioraram ainda mais a situação. O Ministério das Relações Exteriores da Síria disse que o país não possui equipamento de resgate devido às sanções de longa data do Ocidente, incluindo os Estados Unidos. As equipes de resgate precisam trabalhar o dobro do tempo e as pessoas só podem cavar nas ruínas com as próprias mãos. Khaled Hboubati, chefe do Crescente Vermelho Árabe Sírio, disse numa coletiva de imprensa: "Por causa do bloqueio e das sanções, não há nem mesmo combustível para os veículos (de socorro e resgate).”

Diante de uma situação tão urgente, muitas organizações exortaram o Ocidente a cancelar o mais rápido possível suas sanções unilaterais contra a Síria a fim de evitar uma maior deterioração da situação humanitária nesse país. No entanto, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse que a ajuda estava sendo fornecida somente através de "parceiros humanitários locais". O lado norte-americano se recusa a cooperar com o governo Assad na Síria.

Desde o início da guerra civil síria em 2011, os Estados Unidos intervieram militarmente várias vezes, impondo duras sanções econômicas ao país. Também ocuparam grandes áreas produtoras de petróleo e pilharam mais de 80% da produção de petróleo, além de queimar suprimentos alimentares. Uma série de atos de roubo trouxe graves desastres para a população local.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e outros países ocidentais impuseram sanções de longo prazo sobre a Síria. Eles impediram a população local de receber garantias básicas de subsistência e também enfraqueceram a capacidade das instituições públicas da Síria de fornecer serviços básicos, como água e eletricidade. Os Estados Unidos são absolutamente os promotores da crise humanitária na Síria.

Nesse momento após os terremotos catastróficos, os políticos americanos que falam de "direitos humanos" e "humanismo" devem mostrar sua compaixão e apoio ao povo do Oriente Médio com ações práticas, levantar imediatamente as sanções unilaterais contra a Síria e abrir as portas para a ajuda humanitária para que este desastre natural não se torne um desastre humano.

