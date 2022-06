Os EUA, não são capazes de proteger as crianças por longo período, diz mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Há uma semana, o tiroteio ocorrido na Escola Primária Robb que matou 19 crianças e dois adultos chocou os Estados Unidos e todo o mundo. O New York Times criticou: “Como os EUA podem se chamar de país civilizado se não querem proteger suas crianças?”

Segundo estatísticas, o incidente de tiros na escola Robb é o 137º ataque em escola na história do país . Além disso, foi um dos três mais graves dos últimos dez anos.

As crianças são a esperança e o futuro de qualquer nação e um grupo vulnerável que deve ser melhor protegido. O cuidado reflete o nível de civilização de uma sociedade e testemunha o desenvolvimento dos direitos humanos. Os EUA, uma superpotência, não são capazes de proteger as crianças por longo período. Que qualificações alguns políticos estadunidenses têm para falar sobre "democracia" e "direitos humanos"?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dados mostram que a população norte-americana representa 4% dos habitantes do planeta, porém o número de armas de fogo do país responde por mais de 46% do total desse tipo de armamento no mundo. A violência armada é um mal da sociedade estadunidense e é resultado do agravamento da falta de segurança pública, da intensificação dos conflitos raciais e da aplicação violenta da lei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando o poder e o capital são colocados acima da vida do povo, o resultado é certamente uma tragédia dos direitos humanos. Pela ocasião do Dia Internacional da Criança, como os políticos dos EUA encaram as crianças que sofrem com a violência armada?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE