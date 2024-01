"Os golpistas brasileiros, vitoriosos ou derrotados, sempre foram perdoados ou anistiados", diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite reforçou o posicionamento a favor da responsabilização dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro . Marcando um ano desde a depredação da Praça dos Três Poderes, em conjunto com o plano de tentativa de um golpe, ele relembrou como nunca houve a cobrança efetiva de golpistas que atentaram contra os direitos humanos e a democracia no Brasil, durante entrevista concedida à TV 247 nesta segunda-feira (8).

Para ele, a única resposta efetiva aos golpistas de 8 de janeiro é a cobrança de cada um conforme sua responsabilidade nos atos: “Os nossos golpistas, vitoriosos ou derrotados, foram sempre perdoados, anistiados, quando não ali permaneceram. Aqueles que participaram e promoveram crimes há um ano não podem achar que está tudo bem. É assim que a gente alimenta uma corrente, que nós sabemos que existe, não vamos negar, golpista nas Forças Armadas, que nunca aceitou um governo progressista”.

Ele segue afirmando que todos possuem o direito à liberdade de expressão, mas que não deve ser permitido usar das Forças Armadas para “atingir seus objetivos”. Nesse tópico, o jornalista assume que é fundamental um “ajuste na lealdade”, analisando a relação entre o presidente Lula (PT) e os militares.

“Se não fizer nenhum ajuste na lealdade, na responsabilidade, a gente vai permanecer naquela mesma história do país em que você dá um golpe e a democracia cai, os golpistas permanecem e de repente você faz eleição, elege um presidente que fica ali, com os militares rondando, ameaçando. Não dá. Acho que o Lula tem toda a força e possibilidade de avançar na apuração, na investigação”, concluiu em sua fala.

