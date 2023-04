"Os militares são os maiores derrotados com a CPMI", diz Marcelo Auler

Apoie o 247

247 - O jornalista Marcelo Auler afirmou nesta sexta-feira (21) durante participação no Bom Dia 247 que os maiores prejudicados com a CPMI do 8 de janeiro, que deve ser instalada nas próximas semanas, serão os militares: “os militares tendiam a ficar desaparecidos nessa investigação. Aí houve a primeira decisão do Alexandre de Moraes de que militares também têm que ser investigados nos inquéritos que rolam no Supremo, e não no Superior Tribunal Militar, como queriam os oficiais da antiga. Agora os militares não só tiveram que depor nos inquéritos, como terão que aparecer na CPMI”.

Para Auler, o vídeo que mostra o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República Gonçalves Dias circulando entre os terroristas bolsonaristas “é uma maravilha”, porque “agora vamos poder identificar quem são aqueles militares” que aparecem nas imagens conversando com os golpistas e até fornecendo água mineral a eles enquanto a destruição do Palácio do Planalto estava em curdo.

O jornalista afirmou não ter dúvidas de que a CPMI favorecerá o governo Lula (PT), até porque, segundo ele, a base aliada do presidente no Congresso é mais experiente que o outro lado.

“Esta questão da CPMI vai virar a favor do governo, e por motivos óbvios: a tropa do governo é formada por parlamentares experientes. Vão botar ali o Renan Calheiros, o Randolfe [Rodrigues], o Omar Aziz. E quem é que vem do outro lado? Esses novos parlamentares que mal sabem articular as palavras. Claro, deve ter ainda na direita parlamentares capazes, vão trazer o Ciro Nogueira. Eu não me apavoro de jeito nenhum com essa nova CPMI. Acho que vai se dar a volta por cima e vai se aproveitar essa CPMI para desmascarar essa direita”, finalizou.

