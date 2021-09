Oswaldo Eustáquio tem contas nas redes sociais bloqueadas por Alexandre de Moraes

Blogueiro está escondido na Cidade do México, mas segue sendo sendo retransmitido por contas bolsonaristas no Brasil edit

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, autoproclamado “jornalista de alta performance”, teve a sua conta do Twitter e o seu canal do YouTube bloqueados no Brasil por um mandado judicial expedido neste domingo (6).

De acordo com informações do próprio blogueiro em sua conta do Facebook, as contas foram bloqueadas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Oswaldo Eustáquio está na Cidade do México. Suas contas foram bloqueadas apenas no Brasil, mas ele está transmitindo de lá e sendo retransmitido por outros canais aliados.

