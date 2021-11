Padilha aciona Polícia Federal para investigar ameaças contra jornalista da Fórum

Apoie o 247

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) entrou com requerimento nesta quarta-feira (3) na Polícia Federal (PF) para que sejam apuradas as ameaças de morte ao jornalista da Fórum Marcelo Hailer após publicação de matéria sobre a operação da Polícia Militar de Minas Gerais, que deixou 25 pessoas mortas.

De acordo com Padilha, as agressões à imprensa do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) “abrem o porão daquilo recolhido no pós-ditadura militar: uma horda que não suporta uma imprensa livre, jornalismo investigativo e que quer multiplicar seus crimes enquanto agem nos escombros”.

No requerimento, Padilha lembra que “as ameaças tiveram início na noite deste domingo (31) e se intensificaram na manhã desta segunda-feira (1). Uma das ameaças afirma que vai rastrear o endereço do jornalista, executá-lo e depois divulgar o vídeo nas redes. ‘Só espero que algum policial te ache e faça você explicar o porquê teria que ter algum policial morto’, diz um dos textos, que é respondido por outro usuário: ‘Pode ter certeza que faremos ele explicar direitinho. E depois postaremos o vídeo. Força e honra’”.

