Pandemia de coronavírus suspende Campeonato Espanhol após clube participante anunciar quarentena

Os jogadores do Real Madrid, clube líder de conquistas do campeonato de maior audiência no mundo, entraram em quarentena nesta quinta-feira (12), que resultou na suspensão da “LaLiga” edit

247 - O Campeonato Espanhol conhecido como “LaLiga” foi suspenso, nesta quinta-feira (12), por duas rodadas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os jogadores do Real Madrid, um dos maiores clubes da história do futebol, estão de quarentena.

As medidas que decidem pela suspensão de, ao menos, duas rodadas do campeonato, estão estabelecidas no decreto 664/1997 de 12 de maio.

A reavaliação da decisão está prevista somente para quando cessarem as quarentenas decretadas nos clubes afetados.