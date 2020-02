Pannunzio acusa Itaú de racismo

O jornalista comentou um caso de racismo em uma agência do Itaú na qual Lorena Vieira, esposa de Rennan da Penha, tentava movimentar suas finanças. "O Itaú desconfiou da autenticidade da digital da moça? É óbvio que isso é lorota", escreveu no Twitter edit

247 - O jornalista Fabio Pannunzio foi ao Twitter ressaltar o racismo do Itaú. Na última quinta-feira (30), Lorena Vieira, esposa do DJ Rennan da Penha, foi discriminada em uma agência do banco por ser negra. Funcionários chamaram a polícia alegando que ela estava cometendo fraude.

"Ainda sobre Lorena Vieira. O Itaú desconfiou da autenticidade da digital da moça? Desde quando funcionário de banco faz análise papiloscópica ? O Itaú não tem biometria? Não tinha a digital dela armazenada em seu banco de dados? É óbvio que isso é lorota. O nome é racismo mesmo", escreveu.