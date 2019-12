Pannunzio: Bolsonaro está fora de controle

Segundo o jornalista Fabio Pannunzio, a situação pode se deteriorar ainda mais para Jair Bolsonaro se vierem à tona revelações sobre o envolvimento do clã com o assassinato da vereadora Marielle Franco. "O IBOPE já avisou: acabou a paciência da população", alerta edit

247 - O jornalista Fabio Pannunzio avaliou neste sábado, 21, que as revelações sobre o escândalo das rachadinhas em torno do senador Flávio Bolsonaro deixaram Jair Bolsonaro fora de controle.

Segundo Pannunzio, a situação pode se deteriorar ainda mais para Bolsonaro se vierem à tona revelações sobre o envolvimento do clã com o assassinato da vereadora Marielle Franco.

"Bolsonaro está fora de controle. Se os chocolates de Flávio já o deixaram colérico e ensandecido, imagine como reagirá quando o esqueleto de Marielle começar a fazer barulho nas paredes que cercam a Primeira-Família. O IBOPE já avisou: acabou a paciência da população", disse Fabio Pannunzio pelo Twitter.

Segundo o jornalista Luis Nassif, a polícia do Rio tem certeza do envolvimento de Bolsonaro na morte de Marielle. "Ainda não há clareza sobre os motivos. A hipótese de comprometer a intervenção federal é uma das possibilidades de investigação. Mas especulam-se sobre outras", afirma (leia mais no Brasil 247).