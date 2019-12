Pannunzio sobre autor de atentado filiado ao PSL: explicado o silêncio de Moro e Bolsonaro

O jornalista Fabio Pannunzio criticou o silêncio de Jair Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro (Justiça) após a revelação de que um dos suspeitos de participar do ataque terrorista à sede do Porta dos Fundos é filiado ao PSL. "Está explicado o silêncio do Moro e o comportamento de avestruz do Bolsonaro. O galinha-verde é companheiro de partido", disse o jornalista edit

247 - O jornalista Fabio Pannunzio criticou o silêncio de Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, após a revelação de que um dos suspeitos de participar do ataque terrorista à sede do Porta dos Fundos, Eduardo Falzi Richard Cerquise, é filiado ao PSL. Ele tem 20 ocorrências por crimes de ameaça e agressão.

"Está explicado o silêncio do Moro e o comportamento de avestruz do Bolsonaro. O galinha-verde é companheiro de partido. Fez muito a polícia fluminense de impedir que o caso fosse federalizado. Quando todo o galinheiro verde estiver preso, fica fácil mudar o tipo penal", escreveu ele no Twitter.