Para defender ex-juiz condenado pelo Supremo, Merval ataca esquerda, Bolsonaro e grupo Prerrogativas

247 – Eleitor declarado do ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pela suprema corte brasileira por corromper processos judiciais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jornalista Merval Pereira critica, nesta terça-feira, todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, contestam as posições de seu candidato.

"Há momentos em que o ex-presidente Lula e Bolsonaro se aproximam nas narrativas, como quando querem pregar na Operação Lava-Jato a pecha de ter sido uma ação política, não jurídica, em que métodos distorcidos foram utilizados. Bolsonaro outro dia ajudou a narrativa de Lula quando disse que os procuradores de Curitiba 'escreviam o depoimento e chamavam o cara para assinar'. Era um ataque ao ex-procurador-chefe da Lava-Jato em Curitiba Deltan Dallagnol, hoje candidato a deputado federal pelo Podemos", escreve Merval , resumindo tudo a "guerras de narrativas".

"Quando coloca suspeitas sobre a Operação Lava-Jato, Bolsonaro reforça a narrativa de Lula de que foi um perseguido político por uma ação do Judiciário que visou a tirá-lo da campanha de 2018 para favorecê-lo. Devido a essa manobra, Bolsonaro teria recompensado o juiz Sergio Moro, convidando-o para o Ministério da Justiça", escreve ainda o jornalista, que também decidiu atacar o Grupo Prerrogativas, formado pelos maiores juristas do Brasil. "A narrativa de Lula — apoiada por uma série de advogados que se dizem imparciais, mas disputam um lugar ao lado de Lula à mesa de uma confraternização — de que houve um conluio da Justiça, em diversas instâncias do Poder Judiciário, para tirá-lo do páreo pode fazer sentido para seus seguidores", pontua.

Merval diz ainda que "Moro parece o mais desaparelhado para essa disputa cruenta que se avizinha, por falta de estrutura partidária e experiência política".

