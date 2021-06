Para entrar no PSL, Datena exigiu espaço para disputar o Planalto, o Senado ou o governo de SP

247 - O apresentador da TV Bandeirantes José Luiz Datena, anunciado como novo integrante do PSL nesta terça-feira (29) pelo presidente da sigla, Luciano Bivar, fez uma importante exigência no jantar que selou sua filiação à legenda na segunda-feira (28), de acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Datena aceitou ser o nome do partido para disputar a presidência da República em 2022, mas impôs uma condição: caso ele desista de concorrer ao Palácio do Planalto, o PSL lhe dará espaço para concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado.

O partido aceitou a condição apresentada por Datena.

