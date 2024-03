Para o grupo Globo, massacre de palestinos famintos foi apenas uma “confusão” na distribuição de comida em Gaza

Apoie o 247

247 - O mesmo fato é noticiado de maneira totalmente diferente em alguns veículos da mídia internacional e o grupo Globo. Para o G1, foi uma “confusão em distribuição de comida”. “Já o Jornal Nacional cravou que foi um “tumulto”. Para a mídia que apoia o sionismo e o genocídio, é como se os palestinos se matassem pisoteando uns aos outros, quando eles foram fuzilados.

Com outro enfoque, o El País escreveu: "Israel dispara contra uma multidão que tratava de pegar comida” (...)

