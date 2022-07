Para pagar alto custo do Faustão, Band volta a vender a alma para R.R. Soares

Apoie o 247

247 - Sem bater as metas comerciais que desejava com o programa diário de Faustão no horário nobre, a Band se viu obrigada a vender novamente um horário para o pastor R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. A partir de agosto, o Show da Fé voltará a ser atração na faixa das manhãs, entre 6h e 8h. O telejornal local Bora São Paulo, com Joel Datena, será retirado do ar. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O contrato já vinha sendo negociado desde junho. Na primeira semana do mês passado, R.R. Soares fez uma visita na direção da Band para conversar sobre a sua possibilidade de retorno --além de assumir a Rede 21, hoje nas mãos da Igreja Universal do Reino de Deus. A Rede 21, por enquanto, não foi incluída na operação.

Segundo apurou a reportagem, a Band se negou a vender o horário nobre mais uma vez porque ele tem sido satisfatório em audiência. Mesmo que marque entre 3 e 4 pontos de média na Grande São Paulo, Faustão tem conseguido incomodar a Record e tem clientes com contratos publicitários já fechados.

No entanto, a área comercial da Band não conseguiu fazer a conta fechar, mesmo com a chegada do apresentador ex-Globo. Para não ter um rombo e ter que realizar demissões, optou-se por "vender a alma" novamente para o pastor evangélico, que tem excelentes relações com Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes. Ele ocupou o horário nobre da TV do Morumbi entre 2003 e 2021.

