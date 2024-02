"Parece que Bolsonaro quer ser preso", diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo diz, em sua coluna no UOL, que Jair Bolsonaro (PL) parece “querer ser preso” e que os aliados e interlocutores que defendem que ele mantenha a manifestação convocada para o dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, “têm a intenção de usá-lo como um 'mártir'. Na cabeça dos valentes, isso seria um ativo eleitoral já neste ano”.

Para Azevedo, “aliados e simpatizantes às pencas do ex-presidente aos quais resta algum juízo estão tentando convencê-lo a desistir da porra-louquice. Ele ouve as contraditas, mas, até agora, se mostra irredutível, numa evidência de que está mal cercado. A tropa de choque das milícias digitais e de seus extremistas de estimação já forçaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, a anunciar a adesão. Ou é assim, ou entram na máquina de moer reputações”.

continua após o anúncio

“Se rolar só um tantinho do perigo, a prisão preventiva se torna um imperativo. E por dois motivos: 1) porque ele estará a ameaçar a ordem pública com fatos novos concretos; 2) porque, segundo consta, pretende levar ao protesto outros investigados, desrespeitando medida cautelar”, ressalta o jornalista.

“Sempre achei que o líder inconteste da extrema-direita brasileira seria preso apenas depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É uma data jurídica, não cronológica. Obrigo-me a concluir que, tudo o mais constante, vai em cana no dia 26 de fevereiro”, finaliza.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: