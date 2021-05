Parentes de mortos por cloroquina devem processar Bolsonaro, diz Felipe Neto

Nesta segunda-feira, comissão do Ministério da Saúde finalmente decidiu não recomendar o uso do medicamento, que é comprovadamente ineficaz para o tratamento da Covid-19 edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto defendeu nesta segunda-feira (17) que os brasileiros que tiveram pessoas próximas que foram submetidas ao uso de cloroquina no tratamento da Covid-19 deveriam ingressar com ações na Justiça contra Jair Bolsonaro.

"Eu acho (só acho) que todo mundo que tem um parente que foi tratado com cloroquina e veio a óbito deveria processar o Presidente da República", escreveu Felipe Neto pelo Twitter.

Ministério da Saúde finalmente reconhece a inutilidade da cloroquina

A comissão do Ministério da Saúde responsável por assessorar a pasta no processo de incorporação e exclusão de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) contraindicou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19.

A orientação dada pelo órgão vai na contramão da defesa enfática que o presidente Jair Bolsonaro faz do uso dos medicamentos sem comprovação de eficácia do chamado "kit Covid" para tratar a doença.

"Não há evidência de benefício seja no seu uso de forma isolada ou em associação com outros medicamentos", disse relatório técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

