Parlamentares de esquerda vão à embaixada dos EUA pedir fim da perseguição a Assange

Parlamentares do PT, PCdoB e Psol endossaram a carta endereçada ao presidente dos EUA, Joe Biden

247 - Parlamentares do PT, PCdoB e Psol endossaram uma carta a ser entregue nesta terça-feira (11) à embaixada dos Estados Unidos pedindo a retirada das acusações de espionagem contra Julian Assange, fundador do WikiLeaks e que está preso em Londres, na Inglaterra. Ele aguarda a extradição aos EUA, onde pode ser condenado a uma pena de 175 anos.

A data escolhida para entregar a carta, que é enderaçada ao presidente dos EUA Joe Biden, coincide com a da prisão do jornalista e ativista australiano na Inglaterra, há quatro anos.

No documento, os parlamentares expressam preocupação em relação ao pedido de extradição de Assange do Reino Unido para os EUA, e com o precedente negativo que isso criaria para a liberdade de expressão e imprensa em todo o mundo.

Eles argumentam que Assange, ao divulgar milhares de documentos confidenciais sobre as atividades militares americanas, especialmente no Iraque e no Afeganistão, estava essencialmente praticando jornalismo investigativo.

Em Washington, deputados democratas também vêm se mobilizando para evitar a extradição de Assange. A representante Rashida Tlaib está circulando uma carta entre seus colegas da Câmara pedindo ao Departamento de Justiça que retire as acusações contra Assange e encerre seus esforços para extraditá-lo.

O Departamento de Justiça acusou o editor do WikiLeaks de publicar informações confidenciais. A publicação de informações confidenciais é uma violação da Lei de Espionagem, embora nunca tenha sido questionada na Suprema Corte, e especialistas constitucionais consideram esse elemento da lei inconstitucional.

