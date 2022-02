Participação de Tarcísio de Freitas no Flow Podcast custou R$ 8,3 mil aos cofres públicos

Apoie o 247

ICL

Paulo Motoryn, Brasil de Fato | Brasília (DF) - A participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no Flow Podcast, em 6 de agosto de 2021, custou pelo menos R$ 8,3 mil aos cofres públicos. As despesas incluem passagens aéreas de Brasília a São Paulo e diárias de hospedagem pagas pelo governo federal a ele e a um assessor da pasta. A informação foi obtida pelo Brasil de Fato no Portal da Transparência.

O programa foi transmitido ao vivo nos canais do Flow Podcast e teve duração de 2 horas e 35 minutos. O episódio começou por volta das 20h de 6 de agosto, uma sexta-feira. Devido ao horário, Tarcísio e seu assessor dormiram em São Paulo. Para tal, tiveram à disposição diárias de R$ 521,16 e R$ R$ 255,16, respectivamente.

Em sua agenda oficial, no entanto, Tarcísio não registrou compromissos oficiais ou mesmo despachos internos realizados na data. A participação no podcast está omitida. Foi a única data do mês em que o ministro ficou com a agenda completamente vazia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No episódio, Tarcísio apresentou suas principais ações no comando do ministério e fez a defesa das políticas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é próximo. "As pessoas querem criticar sem ter conhecimento", declarou o chefe da Infraestrutura em um dos "cortes" destacados pelo Flow Podcast em um de seus canais no YouTube.

Nesta quarta-feira (23), o Brasil de Fato enviou um pedido de posicionamento ao Ministério da Infraestrutura sobre a participação do ministro no Flow Podcast. Até o momento, não houve resposta, tampouco aviso de recebimento da mensagem. No início da semana, a pasta chegou a responder à reportagem sobre o crescimento do número das viagens de Tarcísio (leia a nota de resposta no fim deste texto).

Viagens a SP se intensificaram

O ministro é pré-candidato ao governo de São Paulo com o apoio de Bolsonaro. Tarcísio é a principal aposta da base governista para as eleições estaduais paulistas. Nas próximas semanas, ele deve anunciar sua filiação partidária. A escolha mais provável é o PL, nova sigla do chefe do Executivo e de seu filho, o deputado federal paulista Eduardo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento feito pela reportagem no Portal da Transparência mostra que Tarcísio intensificou as agendas no estado em 2021, ano pré-eleitoral. De acordo com as informações disponíveis no site do governo federal, foram 24 viagens que incluíram visitas ao estado no ano passado. Foi o maior número desde o início do governo Bolsonaro. Em 2019, o ministro viajou 21 vezes às terras paulistas e, em 2020, apenas 11.

Em contato com a reportagem, o Ministério da Infraestrutura argumentou que, segundo levantamento interno, foram apenas 22 viagens que tiveram São Paulo como destino, e não 24. Contudo, não explicou a diferença dos dados disponíveis no Portal da Transparência. A pasta afirmou também que o estado "concentra uma série de agendas importantes", como eventos na Bolsa de Valores e no Porto de Santos.

Leia a íntegra da nota do Minfra

O estado de São Paulo concentra uma série de agendas importantes para o Ministério da Infraestrutura. É lá, por exemplo, onde acontecem todos os leilões promovidos pela pasta com eventos na Bolsa de Valores, no centro da capital. Em 2021, o MInfra realizou um total de 39 certames – alguns deles, em um evento único, como o caso da Infra Week. É lá, onde está o porto de Santos, um dos principais ativos de infraestrutura do Brasil, além de outros que integram as concessões desta gestão como a Dutra e o Aeroporto de Congonhas. São Paulo ainda concentra os principais eventos de mercado e portanto encontros estratégicos com investidores interessados no programa de concessão do MInfra. Por fim, vale destacar que em 2019, foram 21 viagens a São Paulo, somente uma a menos do que em 2021 (segundo levantamento interno - o MInfra contabiliza 22 e não, 24). Em 2020, foram 11 viagens - decorrência de uma redução natural de eventos em razão da pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: