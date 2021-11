Participante de A Fazenda diz que vai dar “tiro de paintball em gays”

Modelo Erasmo Viana afirmou que um dia cometeria a violência contra homossexuais porque eles fazem do Parque do Ibirapuera “um motel a céu aberto”, como se casos de sexo no local não ocorressem também entre heterossexuais edit

Portal Forum - O modelo Erasmo Viana, participante do reality show da Record A Fazenda, que está na 13ª edição, disse durante a noite de segunda-feira (1°), numa conversa com o ator Gui Araújo, que “vai pegar uma arma de paintball um dia e sair dando pau nos caras que vão à noite transar” no Parque do Ibirapuera. Araújo havia comentado que gostava de ir ao local em dezembro porque a área verde fica aberta até mais tarde, por conta da grande árvore de Natal montada lá no fim do ano.

“Uma vez, até o falecido prefeito Bruno Covas foi treinar uma vez com a gente lá e eu fiz essa reivindicação a ele, porque, velho, à noite, é um motel a céu aberto… Os gays… E outra, quem treina lá todo dia, que nem eu corro de manhã, sempre você vê os papel higiênico (sic) melado no chão, de bosta, camisinha pra caralho… Aí se encosta nas árvore (sic) e fica transando, aí, no outro dia, quem vai correr fica pegando toda a rebarba… Um dia, cara, eu vou pegar uma arma de paintball, vou falar com os moleques, com o Rodrigão… Pegar a arma de paintball e sair dando pau lá”, disse o modelo, ignorando o fato de que os problemas relacionados à prática sexual no Ibirapuera não são uma exclusividade dos casais gays.

