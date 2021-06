Partida do Brasil no SBT amarga novo fiasco de audiência e fica em terceiro lugar no Ibope

A exibição da goleada por 4 a 0 da seleção brasileira em cima do Peru deixou o SBT em terceiro lugar na audiência na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (17), repetindo o fiasco de público na exibição do jogo entre Brasil e Venezuela, na Copa América edit

247 - A exibição da goleada por 4 a 0 da seleção brasileira em cima do Peru deixou o SBT em terceiro lugar na audiência na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (17), repetindo o fiasco de público na exibição do jogo entre Brasil e Venezuela, na Copa América. O canal de Silvio Santos marcou 11,8 pontos de média na região com a partida da Copa América. Na medição nacional, foram 12. A reportagem é do portal Agora São Paulo.

No mesmo horário, a RecordTV conseguiu o segundo lugar com a novela bíblica "Gênesis", que registrou 12,9 pontos de média na Grande São Paulo. Cada ponto corresponde a 205.377 indivíduos.

A reportagem ainda acrescenta que nenhum dos dois canais, porém, foi capaz de fazer frente à Globo. Com Jornal Nacional e a novela "Império", a emissora carioca alcançou média de 25 pontos na Grande São Paulo durante a transmissão da partida. A Globo liderou a audiência em todas as regiões do país.

Maioria dos brasileiros rechaça Copa América no Brasil

No país cujo o presidente ignorou 53 emails da Pfizer na ofertas de vacinas, o brasileiro não recebeu bem a ideia de realizar um torneio de futebol para celebrar a vida. De acordo com pesquisa do Instituto Ideia, 61% dos brasileiros desaprovam a realização da Copa América no País. O levantamento também mostrou que 52% aprovam os protestos contra Jair Bolsonaro. Os números apontam que 49% não aprovam o governo Bolsonaro.

