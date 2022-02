Passageiras assistem BBB sem o fone durante voo, geram briga e tumultuam voo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma história compartilhada nas redes sociais chamou a atenção dos fãs do reality BBB. Duas pessoas brigaram em um voo após uma das passageiras assistir ao programa sem usar o fone de ouvido.O relato foi publicado pela atriz Lorena Vasconcelos, que confirmou ter presenciado a discussão em contato com reportagem do portal Splash. "Vagabunda", "louca", "vai se f*der" e "vai se tratar" foram algumas das frases ditas durante o desentendimento entre as mulheres.

Lorena brincou com a situação. Chamando a experiência de "Big Voo Brasil", ela compartilhou uma sequência de postagens no Twitter sobre o desentendimento entre as passageiras.

"As participantes do Big Voo Brasil foral repreendidas por aeromoças, aeromoços e o próprio piloto, mas continuavam trocando insultos. Elas estavam sentadas lado a lado, e uma quis agredir a outra".

Segundo o relato, os responsáveis pelo voo ameaçaram chamar a polícia para acalmarem os ânimos. A pessoa que assistia ao reality afirmava que a passageira foi "mal-educada" na abordagem ao pedir que o som fosse desligado.

A atriz relatou que a discussão deixou outras pessoas nervosas durante o voo, principalmente crianças. As mulheres prometeram continuar a discussão, mas não cumpriram.

Continuação 1: Enquanto iam de 0 a 100 em segundos as participantes do Big Voo Brasil foram chamadas atenção pelas aeromoças, aeromoços e o próprio piloto, mas elas continuavam a se insultar. Elas estavam sentadas lado a lado, a participante 1 quis bater na participante 2…(cont) PUBLICIDADE January 31, 2022





O vídeo foi visto mais de 350 mil vezes no Twitter. Em contato com Splash, Lorena Vasconcelos destacou que ainda não foi procurada por Tadeu Schmidt, Boninho ou outra pessoa relacionada ao programa.

A passageira acompanhava a formação do segundo paredão da temporada, realizada na noite de ontem. Rodrigo, Natália e Jessilane são os participantes que podem deixar o BBB 22 amanhã.

Barraco dentro do avião às 5:30 da manhã porque uma mulher tava assistindo BBB sem fone kkkkk que ironia pic.twitter.com/kxz3Lb3R5z — Lorena (@pensecomloren) January 31, 2022





