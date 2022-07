Patrícia Poeta é acusada de relativizar assassinato de Marcelo Arruda: “culpa é da polarização”

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora do programa Global Encontro causou irritação dos internautas na manhã desta segunda-feira (11) e foi acusada de “passar pano” para o bolsonarista terrorista que invadiu a festa de aniversário do policial Marcelo Arruda e o assassinou em Foz do Iguaçu.

Ciro fala em guerra entre petistas e bolsonaristas ao citar assassinato de Marcelo Arruda e é detonado: “não existe dois lados”

Terrorista bolsonarista que invadiu festa e matou militante do PT se define como 'conservador e cristão' nas redes sociais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao invés de Poeta apontar os crimes cometidos pelos extremistas que seguem as ideias odiosas de Bolsonaro, ela equiparou os grupos políticos e disse que a culpa pelo covarde ato é da polarização política no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O povo brasileiro é de paz. Precisamos recuperar a normalidade no nosso país", diz Lula

Os internautas elogiaram a postura do outro apresentador do programa, Manoel Castro, que pontuou: "não foi um incidente, foi um Crime e precisa ser investigado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais

Arruda foi brutalmente atacado pelo bolsonarista ao comemorar seu aniversário com o tema de Lula.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Paraná e testemunhas no local, Guaranho teria aparecido na festa --que tinha como tema o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acontecia na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresfi)-- apontando uma arma ao mesmo tempo que gritava insultos aos presentes e palavras a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), pré-candidato à reeleição.

Guaranho deixou o local a pedidos de sua mulher, dizendo que voltaria, o que de fato ocorreu pouco depois, quando disparou contra Arruda, que a essa altura estava com sua arma funcional e reagiu atingindo Guaranho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Crime de bolsonarista contra dirigente do PT repercute no exterior

"Nós estávamos na festa, que era temática do PT, isso por volta das 11h e meia (23h e meia) mais ou menos, 11h, apareceu um cara que nem era convidado, que ninguém conhece, veio com o carro até a frente e começou a gritar de dentro do carro 'É Bolsonaro... seus desgraçados, é mito', começou a gritar coisa do Bolsonaro, de dentro do carro", relatou Aluízio Palmar.

Veja a repercussão:

Agora a pouco no encontro Patrícia Poeta relativizou o assassinato de Marcelo Arruda, fala sobre POLARIZAÇÃO como causa, e no último segundo Manoel salva a matéria já melada pelo discurso passa pano e afirma " não foi um incidente, foi um Crime e precisa ser investigado"... — Se minha BARBA falasse 🙈🙉🙊! (@FalasseSe) July 11, 2022

Patrícia Poeta, n existe polarização, n existe opinião política. Isso foi um crime de ódio,um ASSASSINATO.

Polarização existia entre PT e PSDB. Hj, vivemos um fascismo/nazismo. Onde o ódio e a violência são incitados diariamente. — Liih Guimarães 🐙🚩✊🇧🇷 #Lula13 (@GuimaraesLiih) July 11, 2022

#Encontro

Patricia Poeta, nós não terminamos relacionamentos por causa de política

Quando nós afastamos de apoiadores de Bolsonaro, nós afastamos da barbárie, do preconceito, da maldade, do fascismo, da covardia.

Isto não é política e nunca foi. — @ DEUS QUE ME DÊ FORÇA.COM (@LayaLayabeatriz) July 11, 2022

Patrícia Poeta acaba de meter um "Polarização". Isso depois de entrevistar a viúva do Marcelo Arruda.



A turma da Globo perdeu a vergonha na cara. — Fabiano Artiles 🇳🇬👑 (@ArtilesFabiano) July 11, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE