Paulo Guedes fará live com dono da XP, acusado de fraude contábil nos Estados Unidos

247 - Em tempos de carreata com carros de luxo com os vidros fechados pelo fim da quarentena, as lives oficiais também se multiplicam. O ministro da Economia Paulo Guedes fará uma hoje com Guilherme Benchimol, dono da XP, acusado de fraude nos EUA.

A live será à 19h e será transmitida pelo canal da XP no Youtube.

Olha só: hoje tem live com Paulo Guedes e o dono da XP. Um palpite: os dois farão um apelo pelo fim da quarentena. pic.twitter.com/sxlvxMtLni March 28, 2020