"Paulo Pimenta é o deputado que melhor compreendeu as novas formas de comunicação", diz Joaquim de Carvalho

Em comentário na TV 247, o jornalista comentou a hipótese de o parlamentar do PT-RS ocupar algum ministério no governo Lula

247 - Em comentário no programa Bom Dia 247, o jornalista Joaquim de Carvalho disse neste sábado (3) que o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) é um "nome muito importante" se for indicado pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministro das Comunicações.

"É um deputado parlamentar do PT que melhor sabe usar a rede social. Ele despontou muito. Sabe a importância da nova mídia, da mídia independente. Se ele for para a Comunicação (do governo Lula), acho um nome muito importante", afirmou.

De acordo com informações obtidas por 247, o parlamentar do PT-RS é cotado para o Ministério das Comunicações ou a Secretaria de Governo.

O jornalista também comentou a hipótese de o ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) ocupar um cargo dentro do Ministério da Justiça no próximo governo. "Damous, se for, o time vai ganhar, com a experiência e com o importante cargo que já ocupou de presidente da OAB do Rio de Janeiro".

